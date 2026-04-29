Einflussreiche Politiker und Firmen warben für Entwicklungmöglichkeiten der heimischen Jugend. Foto: (c) Imogen Berger

Es herrscht Aufbruchstimmung in der Mehrzweckhalle Barchfeld-Immelborn. Wo sonst oft Sport getrieben wird, stehen heute Stehtische und Präsentationsbildschirme. Rund 150 Schülerinnen und Schüler der Regelschule Bad Liebenstein, des Gymnasiums Bad Salzungen, des Gymnasiums Ruhla und des Berufsbildungszentrums sind gekommen. Das Ziel der Traditionsveranstaltung „Schule trifft Wirtschaft“ ist klar: Die Jugend soll sehen, dass erfolgreiche Unternehmen nicht nur in der Ferne liegen, sondern direkt vor der Tür.