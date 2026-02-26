Es war eher keine Sitzung, die durch lautstarke Debatten oder den offenen Schlagabtausch in die Annalen der Gemeinde eingehen dürfte – und doch waren die Resultate von weitreichender Bedeutung. In sachlicher Atmosphäre arbeiteten die zwölf anwesenden von insgesamt 17 Gemeinderäten an diesem Dienstag eine Tagesordnung ab, deren Tragweite erst beim Blick auf die Faktenlage deutlich wird. Die Kommune zeigt sich entschlossen, durch gezielte Investitionen und strategische Planung den Kreislauf haushalterischer Probleme zu durchbrechen.