Mit spannenden Geschichten, ausdrucksstarken Vorträgen und einer großen Portion Lesefreude begeisterten die Klassenleseköniginnen und -könige der Grundschule Barchfeld beim diesjährigen Vorlesewettbewerb. Nachdem sie sich zuvor in ihren Klassen durchgesetzt hatten, traten die besten Leserinnen und Leser der Jahrgangsstufen 1 bis 4 gegeneinander an, um die Schullesekönigin beziehungsweise den Schullesekönig zu ermitteln.