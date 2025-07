Braungebrannte Haut, grau meliertes Haar, stahlblaue Augen, verschmitztes Grinsen, Dreitagebart. Optisch ist der 1981 Geborene zumindest nach einem ersten Eindruck ein Zimmermann wie aus dem Bilderbuch. Vielleicht vergleichbar mit einer aktuell jüngeren Version von Brad Pitt und George Clooney. Alles andere müssen seine Kunden beurteilen. Die meisten sind dem Zimmerermeister zufolge „rund um die Kirchturmspitze“ zu finden – also aus Barchfeld und nächster Umgebung. Denn die Zeit auf Montage, „deutschlandweit bis nach Holland“, sei für den Ehemann und zweifachen Familienvater vorbei. Seit 2018 ist Jens Peter selbstständig und hat zwei Jahre lang die Meisterschule besucht, wie er erzählt. „Ich bin immer dran gewesen“, was so viel heißen soll, wie dass er von Kindesbeinen an mit angepackt hat. Papa Herbert war als Maurer wohl sein handwerkliches Vorbild, nach allem, was Sohnemann Jens in der Abendsonne des 29. Juli 2025 berichtet.