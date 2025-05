Montagnachmittag, 14 Uhr. 33 Mädchen und Jungen kommen in einem Klassenraum der Grundschule Barchfeld zu einer Chorprobe zusammen. Sie können es kaum erwarten, zu singen, und fangen einfach schon an, bevor Chorleiterin Sandra Erbe-Grozdanic ihr Go gibt. Haylie und Betty aus der vierten Klasse haben den Autor dieser Zeilen sogar am Schultor in Empfang genommen, um ihn in den Raum im ersten Stock von einem der beiden Schulgebäude zu führen, in dem geprobt wird.