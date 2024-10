Barcelona - Nach dem klaren 4:1 gegen ihren ehemaligen Club FC Bayern München hat Torjäger Robert Lewandowski vor allem den Anteil des neuen Barcelona-Trainers Hansi Flick gelobt. "Hansi hat immer ein Rezept. Wir glauben an ihn, er glaubt an uns", sagte der 36-Jährige nach dem Champions-League-Duell bei DAZN. "Er schafft es, zwischen erfahrenen Spielern und jungen Spielern immer eine Balance zu finden, so dass wir alle zusammen in eine Richtung gehen."