Barcelona - Hansi Flick war nach dem Wechselbad der Gefühle sichtlich bewegt. "Ich werde diesen Tag niemals vergessen", sagte der Trainer des FC Barcelona mit ruhiger Stimme, aber feucht glänzenden Augen nach dem 2:0 über Real Madrid. Damit sicherten sich die Katalanen drei Runden vor Ende der spanischen Primera División ihren 29. Ligatitel. Und zwar vor 60.000 Zuschauern im frisch renovierten Camp Nou, erstmals in einem Match gegen den Erzrivalen - und ausgerechnet an dem Tag, an dem Flick seinen Vater verlor.