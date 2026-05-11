Die Liebe ist gegenseitig. Nicht nur in Barcelona, sondern - wie ein Blick in die Blätter verrät - in ganz Spanien. Sogar die Medien in Madrid stimmten in die Lobeshymnen ein. Flick habe "die Herzen aller erobert", schrieb die Fachzeitung "AS", die sonst gern über die "Blaugrana" herzieht. In den zwei Jahren in Barcelona habe der Coach mit Stadt, Club und Fans "eine schon fast kosmische Verbindung hergestellt". Flick habe keine Angst vor "heiligen Kühen" und werde deshalb respektiert. "Für ihn rennen die Spieler wie die Teufel."