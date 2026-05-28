Hendrik Freund steht zwischen Laufband und Kraftgeräten und erklärt, warum Cardio allein nicht reicht. „Die Mischung macht’s“, weiß er. „Kraft und Ausdauer zusammen – das bringt am meisten.“ Eigentlich sitzt der Mann meistens im Büro der Raiffeisenbank im Grabfeld. Zahlen, Finanzierungen, Gespräche. An diesem Vormittag aber läuft der Bankvorstand durchs neue Fitomat im Grabfeldcenter in Römhild und wirkt dabei eher wie jemand, der gerade ein neues Hobby entdeckt hat. „Ich bin schnell von Dingen fasziniert“, verrät er. Dass eine Bank plötzlich ein Fitnessstudio eröffnet, klingt erst einmal ungewöhnlich. Für Hendrik Freund ergibt es allerdings ziemlich viel Sinn. „Wir brauchen Menschen, die sich hier wohlfühlen“, sagt er. „Sonst verliert eine Region irgendwann an Lebensqualität.“