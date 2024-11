Am deutlichsten abzulesen ist das an der Risikovorsorge für potenziell ausfallgefährdete Kredite: Dafür legte die Landesbank in den ersten neun Monaten 263 Millionen Euro zurück - fast zehnmal so viel wie im Vorjahreszeitraum. Der Großteil davon entfiel auf das Immobiliengeschäft. Die Kombination von steigenden Zinskosten und sinkenden Immobilienpreisen hat in den vergangenen Jahren etliche Projektentwickler in finanzielle Schwierigkeiten gebracht.