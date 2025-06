Banken: Thüringens Förderbank arbeitet mit Gewinn

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Aufbaubank, die große Teile der Förderprogramme des Landes abwickelt, arbeitet profitabel. Bei einer Bilanzsumme von knapp 3,7 Milliarden Euro sei im vergangenen Jahr ein Jahresüberschuss von 2,1 Millionen Euro erwirtschaftet worden, teilte die Bank in Erfurt mit. Der Gewinn bewegte sich damit nur leicht unter dem von 2023 mit 2,2 Millionen Euro. Die Landesregierung will der Thüringer Aufbaubank (TAB) zusätzliche Aufgaben übertragen, um alternative Finanzierungsinstrumente für mehr Investitionen in die Thüringer Infrastruktur zu ermöglichen.