Banken: Klingbeil sieht konstruktive Gespräche zur Commerzbank

Bangkok - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sieht konstruktive Gespräche mit der italienischen Großbank Unicredit über wichtige Bedingungen bei der angestrebten Übernahme der Commerzbank. Die Position der Bundesregierung mit Blick auf den Standort Frankfurt, die Interessen der Beschäftigten und die Mittelstandsfinanzierung sei bekannt, sagte der SPD-Politiker am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Bangkok. Da habe er "keine verhärteten Fronten wahrgenommen, sondern glaube, dass all diese Dinge sich auch im Miteinander gut angehen lassen".