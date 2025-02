Banken: Finanzaufsicht verbietet Krisenbank Obotritia Zahlungen

100.000 Euro pro Anleger gedeckt

Die Einlagen der rund 1.300 verbleibenden Anleger des Bankhauses Obotritia GmbH i.L. - so die offizielle Firmenbezeichnung - sind laut Bafin im Rahmen der gesetzlichen Einlagensicherung geschützt. Diese deckt bis zu 100.000 Euro pro Sparer ab. "Das Moratorium musste angeordnet werden, um die Vermögenswerte in einem geordneten Verfahren zu sichern", hieß es in der Mitteilung. Die Bank ist laut Bafin nicht systemrelevant - "ihre Notlage stellt daher keine Bedrohung für die Finanzstabilität dar". Die Bilanzsumme belief sich demnach Ende 2024 auf vergleichsweise geringe knapp 52 Millionen Euro.