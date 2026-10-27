Banken: BayernLB sucht neuen Chef - Winkelmeier geht vorzeitig

München (dpa/lby) - Die BayernLB muss sich auf die Suche nach einem neuen Chef machen: Der seit 2019 amtierende Vorstandsvorsitzende Stephan Winkelmeier wird nächstes Jahr sechzig und will zum 30. September 2027 vorzeitig aufhören. "Die Eigentümer und der Aufsichtsrat der BayernLB bedauern seine Entscheidung sehr", teilte die BayernLB mit; zuerst hatte das Fachmedium "Finanz-Szene" berichtet. "Über die Nachfolge von Stephan Winkelmeier werden die Gremien der Bank zu gegebener Zeit entscheiden." Der Vertrag des obersten Landesbankers läuft noch bis 2029.