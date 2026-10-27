Banken: BayernLB sucht neuen Chef - Winkelmeier geht vorzeitig

Manager will nicht bei der BayernLB alt werden

Anschließend wechselte er für ein Zwischenspiel als Chef zur bundeseigenen "Bad Bank" FMS Wertmanagement und leitete dort die Abwicklung des Problemportfolios der 2010 verstaatlichten Immobilienbank Hypo Real Estate. 2019 kehrte Winkelmeier zur BayernLB zurück. Bekannt ist der Bankier unter anderem für außerordentlich vorsichtige Geschäftsprognosen, die die BayernLB in den vergangenen Jahren schlussendlich immer übertroffen hat. Weit weniger zurückhaltend ist der Manager in seiner sonstigen Wortwahl: "Wir haben vor, nicht hier zu sitzen, bis wir alle Verwesungsgeruch haben", deutete Winkelmeier einst den Abschied von der FMS Wertpapiermanagement an. Nach diesem Muster plant Winkelmeier nun offenkundig auch seinen frühen Auszug aus dem Chefbüro der BayernLB.