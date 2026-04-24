Die Schwerathleten aus Sonneberg stellten bei den jüngsten Landestitelkämpfen im Bankdrücken ihre Form eindrucksvoll unter Beweis. Insbesondere der Polizeisportverein Sonneberg (PSV) sowie der Kampf- und Kraftsportverein Sonneberg (KKSV) konnten sich mit starken Platzierungen und beachtlichen Lasten in den Ergebnislisten behaupten. Als Ausrichter hatte der Polizeisportverein Sonneberg zwölf Vereine und 67 Teilnehmer aus ganz Thüringen in der Lohau-Halle für die diesjährigen Kämpfe empfangen. Beide Vereine stellten darüber hinaus die größten Vereinsdelegationen.