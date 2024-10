Auf Teufel komm’ raus für Partystimmung sorgen? Lieder spielen, die die breite Masse hören will? Titel eins zu eins nachahmen? Das ist nicht ansatzweise das Ansinnen der Crossover Combo. Man könnte sagen: Aus dem Alter sind die vier Herren raus. Oder: Die Zeiten haben sie bereits hinter sich. Zumindest die meisten von ihnen. Wenn sie gemeinsam auf die Bühne treten, dann erwartet das Publikum Musik, die es so in der Konstellation und in den Kompositionen wohl nirgends anders in der Region zu hören bekommt.