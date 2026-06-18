Bandenkriminalität: Schaden in Millionenhöhe - mutmaßliche Diebesbande gefasst

Ochsenfurt - Polizisten haben eine zehnköpfige Diebesbande festgenommen, die für einen Millionenschaden in Solarparks in Bayern und Baden-Württemberg verantwortlich sein soll. Nach Polizeiangaben erwischten sie die Diebe in Ochsenfurt (Kreis Würzburg) auf frischer Tat, nachdem diese in einen Solarpark eingebrochen waren und dort Kupferkabel im Wert von mehreren 100.000 Euro gestohlen hatten. Zwei Diebe konnten fliehen.