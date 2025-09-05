Bandenkriminalität: Millionendiebstahl: Männer zu Haftstrafen verurteilt

Ein 63-Jähriger und ein 44-Jähriger müssen wegen Diebstahls jeweils sechs Jahre ins Gefängnis. Ihre zwei Komplizen im Alter von 50 und 53 Jahren erhielten eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb sowie dreieinhalb Jahren. Die Bande soll noch weitere Mitglieder haben, die jedoch bislang nicht identifiziert sind. Zudem hatten einige der nun verurteilten Männer mehrere Identitäten. So ist es immer noch unklar, um wen es sich bei dem 44-Jährigen wirklich handelt. Bei ihm wurden fünf verschiedene Ausweispapiere gefunden. "Vielleicht heißen sie auch ganz anders", sagte der Richter zu dem Mann.