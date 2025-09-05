Bandenkriminalität: Millionendiebstahl: Männer zu Haftstrafen verurteilt

Frankfurt/Darmstadt - Sie haben aus einer Bank einen Geldbeutel mit fast 100.000 Euro gestohlen, Schmuckhändler via GPS-Tracker verfolgt und deren Koffer mit über zwei Millionen Euro teurem Schmuck gestohlen: Nun wurden die vier Mitglieder einer Bande vom Frankfurter Landgericht zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. "Die Anklagevorwürfe haben sich im Wesentlichen bestätigt", sagte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung. Die Täter seien hochprofessionell und blitzschnell vorgegangen.