Laut Polizei benutzten die Tatverdächtigen hydraulische Rettungsspreizer, die sie meist aus Feuerwehrhäusern gestohlen hatten. Um an die Rückseite der Geldautomaten - in Banken oder öffentlichen Einrichtungen - zu kommen, seien die Tatverdächtigen oft in angrenzende Gebäude eingebrochen, um dann gewaltsam die Wand zu durchbrechen.