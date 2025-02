Im rheinland-pfälzischen Niersbach sollen sie etwa beim Einbruch in einen Solarpark knapp 38 Kilometer Kupferkabel aus der Anlage herausgetrennt haben. Bei einer Tat in Kröv an der Mosel waren es laut Anklage 45 Kilometer Kupferkabel, in Föhren 46 Kilometer. In Münster-Sarmsheim (Kreis Mainz-Bingen) sollen sie knapp 21 Kilometer Kupferkabel gestohlen haben.