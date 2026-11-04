Bande aus den Niederlanden Gesprengte Geldautomaten - vier Männer angeklagt

München - Vier Männer sind wegen der Sprengung von Geldautomaten in Bayern und Baden-Württemberg angeklagt. Die Staatsanwaltschaft München I wirft ihnen vor, Ende 2025 drei Geldautomaten in Nürtingen (Kreis Esslingen), Eppishausen und Ehekirchen gesprengt und insgesamt rund 250.000 Euro erbeuteten zu haben. Der Gesamtschaden war demnach beträchtlich höher: etwa 1,3 Millionen Euro. Bei der letzten Tat im oberbayerischen Ehekirchen gelang es der Polizei, die Verdächtigen aus den Niederlanden zu fassen.