Bande aus den Niederlanden Gesprengte Geldautomaten - vier Männer angeklagt

Die Beschuldigten sind im Alter von 28 bis 35 Jahren. Einer von ihnen soll außerdem an einer versuchten Automatensprengung im Dezember 2023 in Kleinaitingen im Landkreis Augsburg beteiligt gewesen sein. Das Landgericht Ingolstadt muss laut Staatsanwaltschaft noch entscheiden, ob es zu einem Prozess gegen die Männer kommt. Es ist zuständig, weil der letzte Tatort Ehekirchen in seinem Bereich liegt.