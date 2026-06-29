Mit viel Musik, großem Talent und bester Stimmung feierte der erste Bandwettbewerb in Ketten am vergangenen Wochenende eine gelungene Premiere. Trotz sommerlich hoher Temperaturen füllte sich der Veranstaltungsraum schnell mit musikbegeisterten Gästen, die sich von den fünf angetretenen Bands und Duos mitreißen ließen. Geschwitzt wurde nicht nur wegen der Wärme, sondern auch zu den energiegeladenen Rock- und Popklängen auf der Bühne. Die Einnahmen der Veranstaltung gehen an die Tierhilfe Bad Salzungen.