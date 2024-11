Auch Kevin Costner, Bryan Adams und Shirin David dabei

Williams bekommt in den Bavaria Filmstudios bei München seinen dritten "Bambi" und wird die Verleihung des renommierten Medien- und Fernsehpreises der Hubert Burda Media mit einem neuen Song aus seinem autobiografischen Film eröffnen. Der 50 Jahre alte Entertainer hat die Trophäe bereits 2016 in der Kategorie Musik International und 2013 in der Kategorie Entertainment bekommen.