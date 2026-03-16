Bamberger Symphoniker Wie kann ein Profiorchester die nächsten 80 Jahre bestehen?

Wohin geht die Reise?

Das Profil der Symphoniker speist sich auch daraus, dass sie weltweit aktiv sind. Sie sind ein Reiseorchester - oder, wie es der bayerische Kunstminister Markus Blume (CSU) formuliert: "Bayerns musikalischer Botschafter in der Welt". Mehr als 7.500 Konzerte in mehr als 500 Städten habe das Orchester in den vergangenen Jahrzehnten absolviert.

64 Länder haben die Symphoniker bislang bereist. Unter anderem ging es 23 Mal nach Asien. Man werde das Reisen fortsetzen, verspricht Axt, auch wenn die wirtschaftliche Lage schwieriger geworden ist.

"Wenn ich nach Japan schaue und auf die ökonomische Situation dort, so ist es deutlich komplizierter, dorthin zu reisen als früher. Wenn ich in die USA schaue: Die politischen Gründe betreffen uns weniger, aber es gibt finanzielle Herausforderungen, und alleine die Visa-Prozeduren machen das Reisen sehr viel schwieriger als früher", schildert Axt.

"Auch Südamerika ist im Moment überhaupt nicht denkbar, weil es dort weder Sponsoren gibt, noch könnte sich das Publikum Konzertkarten für ein internationales Gastorchester leisten."

Trotzdem wollen die Symphoniker mit guter Planung als Weltorchester präsent bleiben. "Denn wir füllen diese wichtige Funktion der Kulturdiplomatie seit Gründung des Orchesters aus", sagt der Intendant. "Und ich glaube, gerade in dieser momentanen eher unübersichtlichen Weltlage ist es das, was wir eigentlich noch mehr fokussieren müssen, um zu zeigen: Es gibt Bereiche, wo man miteinander in Kontakt kommen kann. Musik verbindet – auch Menschen, die nicht die gleiche Sprache sprechen. Das sind gerade jetzt Dinge, die wir anbieten müssen: eine Art weiche Diplomatie, soft power."