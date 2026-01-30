Bamberg: Wohnung brennt - Bewohner wird aus dem Fluss gerettet

Bamberg (dpa/lby) - Rettungskräfte haben in Bamberg einen Mann aus der eiskalten Regnitz geholt. Zugleich wurde in der Nähe ein Wohnungsbrand gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Es habe sich herausgestellt, dass beide Fälle zusammenhingen und der Mann in der Regnitz der Wohnungsinhaber sei. Der 29-Jährige sei vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei weiter mit.