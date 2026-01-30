 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Wohnung brennt - Bewohner wird aus dem Fluss gerettet

Bamberg Wohnung brennt - Bewohner wird aus dem Fluss gerettet

Nach einem Wohnungsbrand in Bamberg retten Einsatzkräfte einen Mann aus der Regnitz. Die Polizei sieht einen Zusammenhang – viele Fragen sind aber noch offen.

Bamberg: Wohnung brennt - Bewohner wird aus dem Fluss gerettet
1
In Bamberg wurde ein Mann nach einem Wohnungsbrand aus der eiskalten Regnitz gerettet. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Bamberg (dpa/lby) - Rettungskräfte haben in Bamberg einen Mann aus der eiskalten Regnitz geholt. Zugleich wurde in der Nähe ein Wohnungsbrand gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Es habe sich herausgestellt, dass beide Fälle zusammenhingen und der Mann in der Regnitz der Wohnungsinhaber sei. Der 29-Jährige sei vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei weiter mit.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Wasserrettung der DLRG hatte den Mann zusammen mit der Feuerwehr unter der Europabrücke aus dem Wasser geholt. Er erlitt eine Unterkühlung und war am Oberarm verletzt. 

Durch das Feuer in der Wohnung erlitten drei weitere Menschen leichte Verletzungen. Das Gebäude, in dem die Wohnung liegt, sei aktuell gesperrt, andere Wohnungen seien teils nicht mehr bewohnbar. Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Auch weitere Hintergründe seien noch unklar und müssten jetzt ermittelt werden, hieß es.