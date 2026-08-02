Bamberg: Mann schlägt Polizisten ins Gesicht – zwei Beamte verletzt

Bamberg (dpa/lby) - Ein 27-Jähriger soll einen Polizisten in Bamberg mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sich dann gegen seine Festnahme gewehrt haben. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde dabei ein weiterer Beamter leicht verletzt.
Ein Streit eskaliert: Ein Polizist muss ins Krankenhaus gebracht werden, ein weiterer wird ebenfalls verletzt. Was dem mutmaßlichen Täter jetzt droht.
Bamberg (dpa/lby) - Ein 27-Jähriger soll einen Polizisten in Bamberg mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sich dann gegen seine Festnahme gewehrt haben. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, wurde dabei ein weiterer Beamter leicht verletzt.
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Demnach war die Polizei am Samstagnachmittag zu einem Streit gerufen worden. Die Einsatzkräfte stellten dann fest, dass ein 69-Jähriger bei der Auseinandersetzung von dem 27-Jährigen zu Boden gestoßen und dabei verletzt worden sein soll.
Während die Beamten den Vorfall aufnahmen, soll der 27-Jährige plötzlich einen gleichaltrigen Polizisten mit einem Faustschlag im Gesicht getroffen haben. Dieser stürzte zu Boden und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.
Weitere Einsatzkräfte überwältigten den Angreifer und nahmen ihn unter erheblichem Widerstand fest, wie der Sprecher weiter sagte. Dabei erlitt ein weiterer Polizeibeamter leichte Verletzungen. Gegen den Tatverdächtigen wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.