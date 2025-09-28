In diesen Tagen verlagert sich das Leben mit dem aufkommenden Herbst – langsam aber sicher – immer mehr nach innen. Dies gilt auch für den Sport, wo sich am Freitagabend etwa 100 Jugendliche trafen, um gemeinsam Ballsport zu machen. Wie seit eh und je hatte der Kreissportbund die inzwischen 24. Ballnacht organisiert. Bis weit nach Mitternacht wurden die Bälle übers oder ins Netz befördert. Auch Basketball stand an.