Alles klar mit Dornröschen? Na, bestimmt kann der ein oder andere noch die Version der Brüder Grimm nacherzählen – mit dem Kinderwunsch des Königspaares, der Spindel, dem hundertjährigen Schlaf und des erlösenden Kuss des Prinzen. Doch die Geschichte ging eigentlich ein bisschen anders, bevor sie die Märchensammler aufschrieben. Und auch nach ihnen reißt die Zahl der Interpretationen dieser offensichtlich seit Generationen berührenden Erzählung nicht ab. Wie erst letzten Samstag im Hildburghäuser Stadttheater zu erleben. Dort nämlich zauberte das Suhler Kinder- und Jugendtheater „Ballett kreativ“ eine ganz eigene Version des Märchens unter dem Titel „Entdeckt bei Dornröschen“ wieder aus seiner Schatzkiste. Vielleicht erinnert sich noch jemand: Um den 2. Advent 2010 hatte genau dieses Stück – freilich mit anderen Kindern und Jugendlichen – in Hildburghausen Premiere.