Bald Party in Italien? Frisch verheiratet? Dua Lipa sorgt mit Fotos für Aufsehen

London - Bereits am Wochenende hatten Medien aufgeregt über eine angebliche Hochzeit von Dua Lipa und Callum Turner spekuliert, nun bringt ein Instagram-Beitrag der Sängerin mehr Licht ins Dunkel. Auf mehreren Bildern ist die 30-Jährige etwa in einem weißen Outfit mit Blumenstrauß zu sehen, andere zeigen sie lachend oder auf einer Bank kuschelnd mit dem 36 Jahre alten Schauspieler. Klare Worte gab es aber weiterhin nicht: Ihren Beitrag versah die Sängerin lediglich mit dem Datum "31.05.2026" und einem weißen Herz.