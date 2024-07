Anmelden fürs Laufevent

Sportlich gestaltet sich der Einstieg in den zweiten Kirmestag. Der Samstag, 3. August, beginnt nämlich um 9.30 Uhr mit dem Start des inzwischen 14. Glasmacherlaufes. Dieser umfasst zwei Rennen. Zum einen gibt es den Kinderlauf, bei dem eine Distanz von zwei Kilometern und 90 Höhenmeter zu absolvieren sind. Zehn Kilometer müssen dann alle Starter zurücklegen, die beim Hauptlauf dabei sind. 240 Höhenmeter gilt es da zu meistern. Der Kinderlauf startet um 9.30 Uhr auf dem Dorfplatz in Piesau. Nachdem die Kinder wieder im Ziel sind, beginnt circa um 10 Uhr der Hauptlauf. Die Strecke verläuft ab dem Dorfplatz über den Rodeberg, vorbei am Motocross Platz hinauf zur Waldgaststätte Brand und dann auf dem Rennsteig. Kurz vorm Denkmal in Ernstthal verlassen die Läufer diesen und laufen in Richtung Eberhardstein. Weiter geht es über den Hohen Schuss, abwärts in Richtung Ziel nach Piesau. Meldungen zum Lauf sind über die Webseite www.lav-saale-rennsteig.de noch bis zum 1. August, 20 Uhr möglich. Am Lauftag selbst werden Nachmeldungen bis 30 Minuten vorm ersten Start entgegengenommen.