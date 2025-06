Drei Tage lang wird es am Wochenende nach Pfingsten wieder richtig lebendig in der Unterlandstraße 59 in Scheibe-Alsbach. Dann, wenn sich das Betriebsgelände von Heinrich Meusel, besser bekannt als der Heu-Heinrich, traditionell wieder in eine Heu-Schänke verwandeln wird. Das 13. Bergwiesenfest steht an und lockt mit einem abwechslungsreichen Programm für Jung und Alt.