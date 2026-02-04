Die einen lieben ihn, die anderen verfluchen ihn – aber drumherum kommt man in Schmiedefeld zu Jahresbeginn meist nicht: Schnee. Zugegeben, im vergangenen Jahr sah es um diese Zeit (außer in der Winterwelt) schon deutlich grüner im Suhler Ortsteil aus. Aber dafür können diesmal bei noch lockeren 20 bis 30 Zentimetern wieder der Schneeskulpturenbau und Schneeschuhlauf stattfinden. Zuletzt gab’s das im Februar 2023, als der MDR für seine Sendung „Unser Dorf hat Wochenende“, bei dem sich die Orte aus deren Sendegebiet präsentieren, gedreht hat.