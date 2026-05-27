Nahezu alle Menschen telefonieren mit dem Handy, aber mit Mobilfunkanlagen im Blickfeld der Öffentlichkeit ist das so eine Sache. Auch der 2025 errichtete Turm auf dem Seligenthaler Tennelberg wird von etlichen Bürgern nicht besonders geschätzt, weil er dort, wo er steht, als touristischer Störsender und Landschaftsschänder wahrgenommen wird. Sie hätten gerne auf einen anderen Standort gepocht und dies von Bürgermeister Ralf Holland-Nell (CDU) gerne durchgeboxt gesehen – wohl wissend, dass dies fast unmöglich ist. Dabei lag das Gemeindeoberhaupt irgendwo schon mit dem Bauausschuss auf einer Wellenlänge und hat sich gegen das Vorhaben gesperrt. Später hat der Bürgermeister jedoch ohne ein neues Votum der kommunalen Gremien die Zustimmung erteilt und so für Ärger gesorgt.