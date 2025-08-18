Anfangs ist von einem imposanten Wasserspielplatz zwischen Werra und Bleichgraben die Rede gewesen mit einem großen Piratenschiff als zentralem Spielgerät – und Kosten von rund einer Million Euro. Doch Ende vergangenen Jahres zur Debatte im Stadtrat zum diesjährigen Haushaltsplan kam die allgemeine Order: Abspecken! Die Stadtoberen strichen die Ausgaben um mehr als die Hälfte zusammen, auf insgesamt 460 000 Euro, die teils in diesem Jahr und teils im nächsten Jahr ausgegeben werden sollten. Ein Grund für den Rotstift: Es gab keine Aussicht auf Zuschüsse.