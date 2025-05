Fälle in Niedersachsen und Hessen

Die eigentlich Tularämie genannte Hasenpest betrifft vor allem wildlebende Hasen, Kaninchen und Nagetiere. Einer Verbreitung kann also nur schwer vorgebeugt werden. Zuletzt waren gehäuft Fälle in Niedersachsen bekanntgeworden, beim dortigen Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit war gar von einem verstärkten Aufkommen seit Januar dieses Jahres die Rede. Auch in Hessen wurde in diesem Jahr bei einzelnen Tieren die Erkrankung nachgewiesen.