Bahnverkehr: Zwei Züge auf einem Gleis - Unfall verhindert

Mühldorf (dpa/lby) - Auf der Bahnstrecke von München nach Mühldorf ist es am Freitag zu einer gefährlichen Situation gekommen - ein Unfall wurde jedoch verhindert. Wie die Deutsche Bahn auf Anfrage mitteilte, wurde am Morgen gegen 9.00 Uhr im Bereich Weidenbach im oberbayerischen Landkreis Mühldorf am Inn ein Zug der Südostbayernbahn versehentlich in einen Gleisabschnitt geleitet, der schon von einem anderen Regionalzug besetzt war. Der Bayerische Rundfunk hatte zuerst darüber berichtet. Hier war die Rede von einem Beinahe-Unfall, der nachfolgende Zug habe noch rechtzeitig bremsen können.