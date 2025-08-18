Bahnverkehr: Ulmer Bahnhof bald für vier Wochen komplett gesperrt

Ulm - Wegen Bauarbeiten wird der Ulmer Hauptbahnhof Anfang des kommenden Jahres für vier Wochen lahmgelegt. Pendler und Reisende müssen dann einen zeitraubenden Umweg nehmen, wenn ihr Zug über Ulm fährt oder sie dort ein- oder aussteigen wollen. Nach Angaben der Deutschen Bahn wird ein elektronisches Stellwerk in Betrieb genommen. Es müssten unter anderem mehr als 1.000 signaltechnische Einrichtungen und Signale eingebaut oder aufgestellt werden. Die Sperrung ist vom 13. Januar bis 6. Februar 2026 geplant.