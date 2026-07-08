Redwitz an der Rodach (dpa/lby) - Eine Frau hat auf der Suche nach ihrer Katze in Oberfranken Bahngleise betreten und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Lokführer eines herannahenden Zuges habe wegen der Frau eine Schnellbremsung bei Redwitz an der Rodach (Landkreis Lichtenfels) einleiten müssen, teilte die Bundespolizei mit. Der Zug stoppte so noch rechtzeitig. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.