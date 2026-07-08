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Bahnverkehr Suche nach Katze: Frau auf Gleisen löst Streckensperrung aus

Während sie ihr Haustier sucht, nähert sich ein Zug. Der Lokführer muss eine Schnellbremsung einleiten.

Bahnverkehr: Suche nach Katze: Frau auf Gleisen löst Streckensperrung aus
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Am Dienstagvormittag kam es zu einer Streckensperrung bei Redwitz im Landkreis Lichtenfels. (Symbolbild) Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Redwitz an der Rodach (dpa/lby) - Eine Frau hat auf der Suche nach ihrer Katze in Oberfranken Bahngleise betreten und so einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Lokführer eines herannahenden Zuges habe wegen der Frau eine Schnellbremsung bei Redwitz an der Rodach (Landkreis Lichtenfels) einleiten müssen, teilte die Bundespolizei mit. Der Zug stoppte so noch rechtzeitig. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. 

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Das Zugpersonal hielt die 42-Jährige demnach fest, bis Polizisten vor Ort eintrafen.

Wegen des Vorfalls wurde die Strecke zwischen Hochstadt und Kronach für etwa eine Stunde gesperrt, es kam zu Verzögerungen im Bahnverkehr. Die Bundespolizeiinspektion Würzburg ermittelt nun gegen die Frau wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.