Im Fernverkehr werden ICE-Züge von Köln in Richtung Berlin und Hamburg über das Ruhrgebiet umgeleitet - dadurch dauert die Fahrt etwa 20 bis 40 Minuten länger. In Wuppertal und Solingen halten bis zum 10. Juli überhaupt keine Fernzüge. Hagen wird bis zum 15. Mai vom Fernverkehr abgeschnitten.

Im Regionalverkehr können während der Bauarbeiten auf einem Teil der Strecke zeitweise einige Züge über die S-Bahn-Gleise fahren. Dennoch werden viele Fahrgäste auf Ersatzbusse ausweichen müssen. Die sollen laut Bahn zwar im dichten Takt fahren, brauchen aber drei- bis viermal so lang wie ein Zug.

Sperrung in Duisburg wird aufgehoben

Gleichzeitig wird im Ruhrgebiet am Freitagabend die Sperrung der zweiten wichtigen Ost-West-Verbindung im nordrhein-westfälischen Bahnverkehr aufgehoben: Züge können dann wieder zwischen Duisburg, Essen und Oberhausen fahren. Die wichtige Fern- und Regionalstrecke zwischen Rheinland und Ruhrgebiet war wegen Bauarbeiten am Autobahnkreuz Kaiserberg in den vergangenen vier Wochen gesperrt.