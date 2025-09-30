Bahnverkehr: Sind weniger Züge eine Lösung für das Pünktlichkeitsproblem?

Berlin - Mehrere Verkehrsverbände haben davor gewarnt, weniger Züge im Fernverkehr fahren zu lassen, um die Pünktlichkeit zu erhöhen. "Keinesfalls darf als Schnellschuss das Angebot für die Kunden reduziert werden, insbesondere im Flächennetz", teilte der Bundesvorsitzende des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), Matthias Kurzeck, mit. Gemeinsam mit den Verbänden Allianz pro Schiene und dem Fahrgastverband Pro Bahn appellierte er an die Bundesregierung, nach anderen Lösungen zu suchen, damit die Züge der Bahn künftig wieder zuverlässiger unterwegs sind.