Bahnverkehr: Sind weniger Züge eine Lösung für das Pünktlichkeitsproblem?

Arbeitsgruppe "Zuverlässige Bahn"

Vor rund einer Woche hat der Bundesverkehrsminister Eckpunkte für eine Bahnreform vorgestellt, in der auch die hohe Unpünktlichkeit erwähnt wird. Der Minister gibt das Ziel aus, dass bis Ende 2029 rund 70 Prozent aller Fernzüge wieder pünktlich unterwegs sein sollen. Wie dieses Ziel konkret erreicht werden soll, bleibt indes weitgehend offen. Das BMV kündigt in dem Papier an, eine Arbeitsgruppe "Zuverlässige Bahn" gründen zu wollen, die sich mit der konkreten Umsetzung der Agenda befassen soll.