Burgkirchen an der Alz (dpa/lby) - Eine Radfahrerin ist im Landkreis Altötting von einem Güterzug erfasst und tödlich verletzt worden. Die Frau habe sich trotz mehrfacher akustischer Warnungen bei Burgkirchen an der Alz an einem unbeschrankten Bahnübergang befunden, teilte die Polizei mit. Sie sei von dem Zug erfasst worden. Der genaue Unfallhergang war zunächst nicht bekannt. Ein Kriseninterventionsteam war vor Ort. Der 51-jährige Lokführer blieb unverletzt.