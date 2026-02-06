Bahnverkehr: Obdachlose im Gleisbereich legt Hauptbahnhof München lahm

München (dpa/lby) - Eine Obdachlose hat am Morgen den Zugverkehr im Münchner Hauptbahnhof für rund eine halbe Stunde lahmgelegt. Nachdem sie gegen 6.30 Uhr von einem Fahrer gesehen worden war, wurden die Gleise für den Fern- und Regionalverkehr komplett gesperrt, wie ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei München sagte. Nur die S-Bahn sei weiter gefahren. Kurze Zeit später habe man die Frau im Bereich der Donnersberger Brücke angetroffen und aus dem Gleisbereich gebracht. Gegen 7.00 Uhr sei der Zugverkehr wieder angelaufen.