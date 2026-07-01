Bahnverkehr: Neues Stellwerk in Kassel nimmt Betrieb auf

Ab dann fahren auf den Strecken Kassel Hbf - Kassel-Wilhelmshöhe (bis 17. Oktober), Kassel Hbf - Kassel-Harleshausen - Vellmar-Osterberg (bis 18. Oktober) und Kassel Hbf - Vellmar-Niedervellmar (bis 22. Oktober) keine Züge. Außerdem wird die Strecke Kassel-Wilhelmshöhe - Vellmar-Obervellmar zwischen dem 17. und 19. Oktober gesperrt. Während dieser Zeit kommt es zu Einschränkungen im Zugverkehr. Die DB bündele die Arbeiten, um Einschränkungen für Fahrgäste zu minimieren, hieß es.