Bahnverkehr: Neues Stellwerk in Kassel nimmt Betrieb auf

Kassel/Frankfurt (dpa/lhe) - Die Bahn-Infrastrukturtochter DB InfraGo hat die erste Stufe des neuen elektronischen Stellwerks (ESTW) am Bahnknoten Kassel in Betrieb genommen. Seit Mitte Juni steuern Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von zwei Bedienplätzen am Kasseler Hauptbahnhof die Zugfahrten auf der Strecke Obervellmar-Hofgeismar-Warburg per Mausklick, wie der Konzern jetzt mitteilte. Das ESTW ist Teil der bis 2030 geplanten Modernisierung der Leit- und Sicherungstechnik im Haupt- und Rangierbahnhof Kassel.