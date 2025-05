Ziel des Neubaus ist die Entlastung der bestehenden Strecken für pünktlichere Personenzüge. Die rund 15 Kilometer lange Neubaustrecke solle den Bahnknoten Fürth entlasten und die Qualität des Zugverkehrs somit signifikant steigern. Der Bahnabschnitt zwischen Fürth und Nürnberg zähle zu den am stärksten frequentierten in Bayern. "Die Umleitung der Güterzüge auf die neue Strecke schafft mehr Platz für Personenzüge auf der Bestandsstrecke – einer der zentralen Verkehrsadern Bayerns und der Schnellfahrstrecke München–Berlin", heißt es in der Mitteilung der Bahn.