München (dpa/lby) - Die Münchner S-Bahn-Stammstrecke wird am Wochenende vom 11. bis zum 14. Oktober für Wartungsarbeiten komplett gesperrt. Dann steht turnusgemäß das nächste Instandhaltungswochenende an, bei dem die Deutsche Bahn diverse Bauarbeiten an Gleisen, Weichen, in den Bahnhöfen, am neuen Stellwerk am Ostbahnhof und an der zweiten Stammstrecke bündelt. Die Komplettsperrung dauert von Freitag, 22.20 Uhr, bis Montag, 4.40 Uhr. Es werde aber einen Ersatzverkehr geben, kündigte die Bahn an.