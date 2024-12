Bahnverkehr Mega-Baustelle Riedbahn fertig - Züge wieder pünktlicher?

Nach dem Vorbild der Riedbahn müssen in den kommenden Jahren Dutzende weitere vielbefahrene Strecken umfassend modernisiert werden - inklusive monatelanger Vollsperrungen. Der Start auf dem Pilotprojekt wird am Sonntag deshalb intensiv beobachtet. Welche Bedeutung die Riedbahn hat, zeigt auch die feierliche Inbetriebnahme an diesem Samstag: Bahnchef Richard Lutz und Verkehrsminister Volker Wissing kommen vorbei.