Nürnberg (dpa/lby) - Bei einer Fahrt auf dem Äußeren einer S-Bahn haben sich zwei Zwölfjährige in Nürnberg in Lebensgefahr gebracht. Die Beamten entdeckten die beiden unverletzt an der Haltestelle in Mögeldorf, wie die Bundespolizei mitteilte. Sie gaben zu, außen auf den Puffern am Ende der Bahn mitgefahren zu sein. Zuvor meldeten mehrere Zeugen die unerlaubten Mitfahrer. Sie wurden am Montagabend schließlich ihren Erziehungsberechtigten übergeben.