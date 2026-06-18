Bahnverkehr Kritik an Sparvariante für Bahnstrecke Leipzig-Chemnitz

Chemnitz/Leipzig (dpa/sn) - Die geplanten Abstriche beim Ausbau der Bahnstrecke Chemnitz-Leipzig stoßen auf Kritik von vielen Seiten. "Trotz vollständiger Elektrifizierung bleiben die Ausbaupläne weit hinter den ursprünglich zugesagten Erwartungen und dem tatsächlichen Bedarf der Region zurück", erklärt der Sprecher der Bahninitiative Chemnitz, Sebastian Drechsler. Mit der Sparvariante sei ein Halbstundentakt zwischen beiden Städten nur am frühen Morgen und am späten Nachmittag möglich. Damit werde der tatsächliche Bedarf der Fahrgäste klar verfehlt, konstatiert Drechsler.