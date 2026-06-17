Kraushaar fordert weiteres Geld vom Bund

Um Geld zu sparen, soll nun nur noch dort zweigleisig ausgebaut werden, wo es zwingend erforderlich ist. Doch selbst das überschreitet mit rund 531 Millionen Euro das bisherige Budget. Sachsens Verkehrsministerin Regina Kraushaar (CDU) baut auf einen weiteren Zuschuss des Bundes - entweder aus dem Sondervermögen oder aus noch verfügbaren Mitteln für den Kohle-Strukturwandel. Hinzu kommen weitere 149 Millionen Euro, die die Elektrifizierung des Abschnittes kostet. Das soll nun über einen anderen Topf gefördert werden, dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz. Hier hoffe sie auf den höchstmöglichen Fördersatz von 90 Prozent, sagte Kraushaar.