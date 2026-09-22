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Bahnverkehr Erzgebirge erhält direkte Bahnverbindung nach Leipzig

Pendler aus dem Erzgebirge können bald ohne Umsteigen nach Leipzig fahren – aber nur in Tagesrandlagen.

Bahnverkehr: Erzgebirge erhält direkte Bahnverbindung nach Leipzig
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Spätestens im Frühjahr soll eine direkte Zugverbindung zwischen Annaberg-Buchholz und Leipzig starten - zumindest morgens und abends. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Annaberg-Buchholz/Leipzig (dpa/sn) - Das Erzgebirge erhält eine direkte Bahnanbindung nach Leipzig. Der Start sei bis Frühjahr 2027 geplant, teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen mit. Dann können Fahrgäste ohne umzusteigen zwischen Annaberg-Buchholz und der Messestadt reisen. Vorerst sind aber nur einzelne Fahrten am Morgen und am Abend vorgesehen. Eine Ausweitung hänge vom geplanten Ausbau der Bahnstrecke Leipzig-Chemnitz ab, hieß es. 

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Zum Einsatz kommen demnach Akkuzüge vom Typ Coradia Continental, die schon zwischen Leipzig und Chemnitz unterwegs sind. Für das neue Angebot werden einzelne Züge über Chemnitz hinaus bis nach Annaberg verlängert. Sie ersetzen dann jeweils eine Fahrt der dieselbetriebenen Linie RB 80 mit Halten unter anderem in Flöha, Zschopau und Wolkenstein.