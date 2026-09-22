Annaberg-Buchholz/Leipzig (dpa/sn) - Das Erzgebirge erhält eine direkte Bahnanbindung nach Leipzig. Der Start sei bis Frühjahr 2027 geplant, teilte der Verkehrsverbund Mittelsachsen mit. Dann können Fahrgäste ohne umzusteigen zwischen Annaberg-Buchholz und der Messestadt reisen. Vorerst sind aber nur einzelne Fahrten am Morgen und am Abend vorgesehen. Eine Ausweitung hänge vom geplanten Ausbau der Bahnstrecke Leipzig-Chemnitz ab, hieß es.
Bahnverkehr Erzgebirge erhält direkte Bahnverbindung nach Leipzig
dpa 22.09.2026 - 10:24 Uhr