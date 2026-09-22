Bahnverkehr: Erzgebirge erhält direkte Bahnverbindung nach Leipzig

Zum Einsatz kommen demnach Akkuzüge vom Typ Coradia Continental, die schon zwischen Leipzig und Chemnitz unterwegs sind. Für das neue Angebot werden einzelne Züge über Chemnitz hinaus bis nach Annaberg verlängert. Sie ersetzen dann jeweils eine Fahrt der dieselbetriebenen Linie RB 80 mit Halten unter anderem in Flöha, Zschopau und Wolkenstein.