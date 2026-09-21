Bahnverkehr: Entscheidung zu Neubaustrecke Hannover-Hamburg verschoben

Der Grünen-Verkehrspolitiker Matthias Gastel kritisierte die Verschiebung. Die Neubaustrecke Hamburg-Hannover sei eines der drängendsten Vorhaben, da die Engpässe den Bahnverkehr in ganz Deutschland negativ beeinträchtigten. Ohne Neubaustrecke werde es keine Verbesserungen beim Regionalverkehr und beim Fernverkehr in Norddeutschland geben und es werden nicht mehr Güter von der Straße auf die Schiene verlagert werden können. "Die Koalition zögert, zaudert und bremst, statt endlich notwendige Infrastrukturprojekte zu beschleunigen."